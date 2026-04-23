Почему у казахстанцев уменьшились пенсионные накопления

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената заявила, что снижение инвестиционного дохода АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) связано с укреплением тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в марте и апреле наблюдалось ослабление доллара, что могло отразиться на доходности пенсионных накоплений в ЕНПФ, поскольку одним из ключевых инструментов инвестирования является иностранная валюта. В связи с этим они поинтересовались, на какую сумму были зафиксированы изменения доходности и каков текущий финансовый результат ЕНПФ.

"Речь ни в коем случае не идет об убытке, речь идет о снижении инвестиционного дохода на фоне укрепления тенге. Вы знаете, что определенная доля инвестиционных активов, практически 40%, вложена в валюту с целью диверсификации, и вот с начала года, с января по конец марта, тенге укрепился по отношению к доллару почти на 5,5%. Это привело к тому, что инвестиционный доход ЕНПФ снизился: конкретно в марте он сократился на 240 млрд тенге", – разъяснила Алия Молдабекова.

При этом она отметила, что с начала года инвестдоход ЕНПФ остается положительным – более 172 млрд тенге, а за последний год – значительно положительный, около 2,5 трлн тенге.

"Также хотела бы подчеркнуть, что доходность пенсионных активов нельзя оценивать в краткосрочном периоде – каждую неделю или месяц, поскольку это долгосрочные накопления. Мы считаем, что правильным ориентиром для оценки пенсионных активов является их долгосрочная доходность", – заявила Алия Молдабекова.

Ранее она прокомментировала обсуждение предельных порогов изъятия пенсионных накоплений и обозначила позицию Нацбанка по этому вопросу.