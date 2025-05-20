Казахстан занял третье место по поставкам нефти в Европу

Наша страна вошла в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европейский союз, экспортируя 1,05 млн баррелей в сутки, что составляет свыше 12% от общего объема импорта, сообщает Zakon.kz.

Передел рынка

Cогласно данным Eurostat, в 2024 году общий объем импорта нефти в Евросоюз в среднем составлял 9,1 млн баррелей в сутки. Топ-3 поставщиков выглядит следующим образом:

США – 1,40 млн баррелей/сутки (15%);

Норвегия – 1,10 млн баррелей/сутки (12%);

Казахстан – 1,05 млн баррелей/сутки (больше 12%).

Стремительный взлет Казахстана в рейтинге обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, страна последовательно наращивает объемы добычи нефти, в первую очередь за счет освоения потенциала крупнейших месторождений. Важную роль сыграл запуск масштабного проекта расширения мощностей на Тенгизе.

Рост очевиден: если в 2019 году Казахстан поставлял в Европу в среднем около 670 тысяч баррелей нефти в сутки, то в 2024 году этот показатель достиг 1,05 млн баррелей в сутки – увеличение более чем на 56%, отмечает финансист Андрей Чеботарев.

"В этом году у нас есть шанс обогнать Норвегию, так как запущен проект расширения Тенгиза, и мы наращиваем добычу и экспорт нефти". Андрей Чеботарев

Во-вторых, значимым фактором стал отказ Евросоюза от существенной части российской нефти. Это открыло окно возможностей для альтернативных поставщиков, и Казахстан оказался в числе стран, способных оперативно нарастить поставки и занять освобождающиеся ниши.

Фото: econovis.net

Санкции против Казахстана и их отмена

Несмотря на позитивную динамику, в начале 2025 года над казахстанским нефтяным экспортом возникли риски. США ввели ограничения, которые могли потенциально затронуть операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) – ключевой артерией для экспорта казахстанской нефти и проектом "Тенгизшевройл". Эти меры вызвали опасения относительно стабильности будущих поставок и могли затормозить дальнейший рост экспорта.

Однако ситуация была оперативно урегулирована. 15 мая 2025 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило разъяснение, разрешающее проведение всех ранее подпадавших под запрет транзакций, если они связаны с деятельностью КТК и проектом "Тенгизшевройл".

В документе OFAC четко сказано, что теперь разрешены все транзакции, попавшие под запрет в рамках определения от 10 января 2025 года, при условии их связи с КТК или проектами Тенгизшевройл. Это решение сняло неопределенность и обеспечило благоприятные условия для продолжения казахстанского нефтяного экспорта в Европу.

Кто еще поставляет нефть в ЕС?

Структура импорта нефти в ЕС в 2024 году демонстрирует высокий уровень диверсификации поставщиков. Помимо тройки лидеров, значительные объемы поставляют:

Ливия – 0,67 млн баррелей/сутки (7%);

Саудовская Аравия – 0,66 млн (7%);

Ирак – 0,57 млн (6%);

Нигерия – 0,54 млн (6%);

Бразилия – 0,45 млн (5%);

Великобритания – 0,41 млн (4%);

Остальные страны – 2,24 млн (25%).

Основные конкуренты Казахстана на европейском рынке

Азербайджан. В первом квартале 2025 года Азербайджан экспортировал более 6 миллионов тонн нефти, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Крупнейшим покупателем стала Италия (более 3 млн тонн, рост на 58,2%), а также значительно выросли поставки в Чехию (в 3,3 раза) и Германию (на 42,3%).

Ливия и Нигерия. Эти традиционные африканские поставщики нефти в Европу сохраняют потенциал увеличения экспорта. В апреле 2025 года добыча нефти в Ливии приблизилась к 1,4 млн баррелей в сутки после периода спада. Нигерия также предпринимает шаги для наращивания поставок, включая экспорт первых партий сырой нефти танкерами напрямую европейским покупателям в апреле 2025 года.

Саудовская Аравия и Ирак. Как ведущие мировые производители, они обладают огромными мощностями. Хотя большая часть их экспорта ориентирована на Азию, они сохраняют возможность увеличивать поставки в Европу.

Россия. Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть и нефтепродукты. При этом 6% российского экспорта сырой нефти направлялось в ЕС. Продолжение поставок, даже в изменившихся объемах и через новые логистические цепочки, поддерживает конкуренцию на европейском рынке.

Таким образом, в 2025 году Казахстан действует на европейском нефтяном рынке в условиях жесткой конкуренции со стороны как традиционных крупных игроков, так и стран, активно наращивающих экспортные мощности.

Отметим, что, выступая на апрельском саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде, президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, кроме того, что является надежным поставщиком углеводородов в Европу, готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд долларов.