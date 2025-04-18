Казахстанский дурум теснит конкурентов в Европе: экспорт пшеницы растет на фоне перебоев с поставками из США

Казахстан демонстрирует значительный рост своего влияния на европейском рынке пшеницы твердых сортов (дурум). Наша страна существенно увеличила свою долю в поставках этой категории пшеницы в ЕС, достигнув 10,9% от общего объема импорта, сообщает Zakon.kz.

Динамика импорта твердой пшеницы в ЕС

В текущем маркетинговом году (с 1 июля 2024 года по 23 марта 2025 года) общий объем импорта твердой пшеницы в страны Евросоюза составил около 1,369 млн тонн. Примечательно, что этот показатель на 33% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общее снижение импорта, Казахстан смог нарастить свою долю, которая теперь составляет около 18,4% от всего объема, что эквивалентно 378 тыс. тонн.

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Фактор США: окно возможностей для Казахстана

Важным аспектом текущей ситуации является практически полное прекращение поставок твердой пшеницы из Соединенных Штатов Америки в ЕС за последние полтора месяца. Этот фактор открывает для Казахстана новые возможности для укрепления своих позиций в качестве надежного альтернативного поставщика, способного удовлетворить спрос европейских потребителей.

Основные игроки на рынке твердой пшеницы ЕС

На данный момент ключевыми поставщиками твердых сортов пшеницы в Европейский союз остаются Турция (с долей 32,6%), Канада (21%) и Казахстан (около 18,4%). Отсутствие американских поставок подчеркивает растущую значимость Казахстана для обеспечения стабильности поставок на европейском рынке.

Глобальные тенденции производства пшеницы в 2025 году

Прогнозы на текущий год указывают на ожидаемое увеличение производства пшеницы в самом Европейском союзе до 135,5 млн тонн, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Рост производства связывают с увеличением посевных площадей и улучшением показателей урожайности, несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с недостатком осадков в восточных регионах ЕС.

На мировом уровне производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне около 795 млн тонн, что соответствует показателям предыдущего года. Однако аналитики прогнозируют снижение урожая в ключевых экспортных регионах, таких как Россия и Украина, из-за неблагоприятных погодных условий.

Изменение мировых торговых потоков пшеницы

В текущем сезоне наблюдаются значительные изменения в глобальной торговле пшеницей. Ожидается снижение экспортных поставок из России и стран ЕС-27 на 22,8 млн тонн. В то же время прогнозируется увеличение экспорта из ряда стран, включая США, Канаду, Австралию, Аргентину и Казахстан, на общую сумму в 12,4 млн тонн. Эти изменения способствуют перераспределению рыночных долей и укреплению позиций Казахстана на европейском рынке.

Сокращение импорта пшеницы такими крупными потребителями, как Китай и Турция, также оказывает влияние на общую динамику мирового рынка и ценовую конъюнктуру.

Ценовая ситуация на рынке пшеницы

В Казахстане с начала 2025 года отмечено снижение цен на твердую пшеницу с 106,7 тыс. тенге до 77 тыс. тенге за тонну. Параллельно наблюдается рост цен на мягкую пшеницу. На экспортном рынке российская пшеница в марте 2025 года достигла цены в $242 за тонну (FOB).

Прогнозы и структурные изменения в аграрном секторе ЕС

Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение посевных площадей под зерновые в ЕС, включая твердые сорта пшеницы. Однако ожидается, что рост урожайности за счет внедрения новых технологий позволит сохранить стабильный уровень общего производства и увеличить экспортный потенциал региона.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году в Казахстане был получен рекордный урожай зерновых.