Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,84 тенге, евро – 579,7 тенге, рубля – 6,39.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 578,5 тенге, продажи – 587,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 587,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,2 тенге, продажи – 514,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 578,8 тенге, продажи – 584,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.