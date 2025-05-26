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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 мая 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,84 тенге, евро – 579,7 тенге, рубля – 6,39.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 578,5 тенге, продажи – 587,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,9 тенге, продажи – 513,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 587,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,40 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,2 тенге, продажи – 514,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 578,8 тенге, продажи – 584,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,35 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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