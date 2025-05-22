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Финансы

Межбанковские переводы для клиентов пяти банков по номеру телефона станут доступны с июня

Межбанковские переводы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:58 Фото: Нацбанк РК
Советник председателя Национального банка РК, руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов сообщил о ходе реализации проекта по запуску межбанковских переводов по номеру телефона и единого QR-кода.

По его словам, система, разработанная Национальным банком, была запущена в пилотном режиме 15 ноября 2024 года.


"На сегодня идет поэтапное подключение банков. С 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны. В списке этих банков: Halyk, Freedom, RBK, Altyn и Home credit", – отметил Бинур Жаленов в ходе брифинга Национального банка.

Также завершена разработка функционала межбанковских QR-платежей. Национальный банк планирует запустить этот сервис до конца текущего года совместно с рядом банков.

Для обеспечения полной интеграции всех банков в новую платежную экосистему Национальный банк инициировал внесение поправок в законодательство в рамках нового закона о банках.

В Казахстане 90% всех безналичных операций осуществляется через интернет и мобильный банкинг, что подчеркивает стремительное развитие цифровых каналов.

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Айсулу Омарова
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