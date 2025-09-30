#АЭС в Казахстане
Финансы

Госкрипторезерв станет частью суверенных активов страны – советник главы Нацбанка

Госкрипторезерв станет частью суверенных активов, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:18 Фото: Национальный банк РК
Комментарий руководителя цифровой трансформации, советника председателя Национального Банка РК Бинура Жаленова Zakon.kz.

– В новостях пишут о создании криптофонда в МФЦА. Это и есть государственный крипторезерв?

Нет, это не так. Речь идет о коммерческом проекте, куда вкладываются частные инвесторы и, возможно, отдельные государственные органы. Запрета на такие фонды никогда не было — их может быть несколько, и каждый работает на рыночных условиях. Но они никак не связаны с государственными резервами и, конечно, не могут называться государственными.

В целом, в сообщениях о создании криптофонда не раскрываются структура его портфеля, источники финансирования или инвестиционная стратегия. Вместе с тем можем заверить: все государственные резервы страны, включая будущие цифровые активы, находятся и будут находиться исключительно под управлением Национального Банка.

– То есть государственный крипторезерв будет отдельным?

Совершенно верно. Государственный крипторезерв — это один-единственный фонд, который создается по поручению президента. Он станет частью суверенных активов страны и будет управляться Национальным Банком. Его задача — надежно хранить цифровые активы и использовать их для диверсификации и увеличения доходности национального портфеля.

– Некоторые опасаются, что государственные средства могут оказаться под управлением частных инвесторов. Есть ли для этого основания?

Нет, такие опасения беспочвенны. Все государственные резервы — Национальный фонд, золотовалютные резервы и в будущем крипторезерв — находятся и будут находиться под управлением исключительно Национального Банка. Частные структуры не имеют и не могут иметь доступа к этим активам.

– Когда государственный крипторезерв заработает?

Сейчас готовится вся необходимая база — и юридическая, и техническая. Вносятся необходимые изменения в нормативно-правовые акты, создается собственная инфраструктура для защищенного хранения (кастоди) цифровых активов в государственном крипторезерве, разрабатывается оптимальная инвестиционная стратегия.

Детально прорабатываются источники пополнения государственного крипторезерва, которые включат конфискованные государством цифровые активы, инвестиции в производные инструменты и в ведущие компании этой индустрии, прямые инвестиции в некоторые виды цифровых активов и т.д. Все решения будут приниматься с учетом баланса доходности и рисков.

Мы рассчитываем, что фонд начнет работу в январе 2026 года. Управлять им будет АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана", которая уже имеет опыт работы с альтернативными инвестициями.

– В новостях также пишут о стратегическом сотрудничестве одного из криптофондов с Binance. Планируется ли использование этой инфраструктуры для государственного крипторезерва?

Мы позитивно относимся к присутствию международных компаний и лидеров индустрии цифровых активов в Казахстане. Однако государственный крипторезерв, являясь частью национальной финансовой инфраструктуры, будет развиваться исключительно на базе технологических решений под управлением Национального Банка. Это принципиальный вопрос технологического и финансового суверенитета.

В этой связи уже начата работа по созданию собственной технологической платформы для хранения (кастоди) цифровых активов на базе дочерней организации Национального Банка — АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". В дальнейшем сервисы этой платформы смогут использовать и другие участники рынка.

Айсулу Омарова
