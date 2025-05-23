Новый закон о банках нацелен на реформу финансового сектора – эксперт

Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов прокомментировал основные положения законопроекта "О банках и банковской деятельности в РК", разработанного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

По словам эксперта, документ ориентирован на адаптацию к современным вызовам и потребностям экономики.

"Новый законопроект о банках и банковской деятельности предусматривает комплексную реформу финансового сектора по ключевым направлениям. В их числе – введение двух типов банковских лицензий: универсальной для крупных банков и базовой для небольших банков. Базовая лицензия предполагает сниженные требования к капиталу и ограниченный перечень операций, что упрощает выход на рынок для микрофинансовых организаций и региональных банков", – сообщил Ербол Омарханов.

Глава АМФОК считает, что введение базовой лицензии повысит конкуренцию в финансовом секторе, особенно в регионах, так как это упростит доступ на рынок для новых участников, в том числе для микрофинансовых организаций.

"Это позволит увеличить доступность финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Одновременно установленные ограничения по операциям и активам для держателей базовой лицензии обеспечат контроль рисков и поддержание устойчивости финансового сектора. В настоящее время несколько крупных МФО находятся в процессе конвертации в банк. Надеемся, что уже в этом году в банковском секторе появятся новые участники из числа МФО", – отметил Ербол Омарханов.

Говоря о еще одном ключевом изменении, предусмотренном законопроектом – введении "исламских окон" в традиционных банках – он отметил, что рынок микрокредитования очень заинтересован в этом виде деятельности.

"Разрешение традиционным банкам открывать "исламские окна" позволит значительно расширить доступ к исламским финансовым услугам без необходимости создания отдельных исламских банков. А соблюдение норм шариата, обязательное раздельное ведение учета и соблюдение принципов исламского финансирования повысят доверие клиентов. В свою очередь, как отраслевая ассоциация МФО, хотим отметить, что предоставление такого права интересно также и МФО", – добавил Омарханов.

Фото: из личного архива Е.Омарханова

По его словам, микрофинансовые организации уже де-факто исполняют часть функций, аналогичных банкам, в части кредитования, и подчиняются практически одинаковым нормам при регулировании. В связи с этим МФО нужны равные возможностей в продуктовой политике.

"МФО играют ключевую роль в обслуживании социально чувствительных категорий населения и работают с теми, кто по ряду причин не может получить банковское финансирование: самозанятые, фермеры, микро-предприниматели, молодежь и жители сельских регионов. Именно в этих группах высокий спрос на продукты, соответствующие исламским принципам. Кроме того, МФО демонстрируют более высокую скорость вывода новых продуктов, легче подстраиваются под новые ниши в кредитовании. Поэтому считаем, что разрешение "исламских окон" в МФО позволит быстрее протестировать и масштабировать исламские микрофинансовые продукты. Надеемся, что такая возможность будет предоставлена в рамках принятия нового закона о банках", – отметил глава АМФОК.

Напомним, проект закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" находится на обсуждении до 30 мая, ознакомиться с ним можно на сайте "Открытые НПА". Ранее многие эксперты также поддержали основные положения законопроекта.