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Финансы

Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года

Первые начисления по системе &quot;Келешек&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 13:19 Фото: Отбасы банк
Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге казахстанцы смогут получить до 31 августа 2025 года. Он будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет.

Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад "AQYL" в Отбасы банке. На сегодня это сделали уже 6624 родителя.

Пять способов открыть депозит "AQYL"?

  1. На портале Баспана маркет. Для этого нужно на зайти в личный кабинет на сайте otbasybank.kz.
  2. В мобильном приложении Отбасы банка Otbasy bank во вкладке "Открыть новый депозит".
  3. В отделениях банка.
  4. С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке.
  5. Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz.

Что делать тем, у кого уже открыт депозиты "AQYL" в Отбасы банке?

Важно! Если уже открыт депозит "AQYL" в Отбасы банке и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале Баспана маркет (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту "AQYL".

Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк" и "Депозиты". Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик – для этого достаточно ввести код, который придет в SMS.

В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.

Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы "Келешек"?

Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах "AQYL" у своих детей:

  • до 31 августа 2025 года, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит "AQYL" или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит "AQYL";
  • до 28 февраля 2026 года, если детям исполнится 5 лет в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года и им открыли депозит "AQYL" или в этом году подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит "AQYL".

Какую сумму можно получить от государства детям в рамках программы "Келешек"?

Стартовый образовательный капитал составляет 60 МРП, или 235 920 тенге в 2025 году.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стартовый образовательный капитал составляет 120 МРП, или 471 840 тенге, в 2025 году.

Условия депозита "AQYL":

  • ставка вознаграждения – 3,58 % (ГЭСВ от 14,5%);
  • премия государства: для всех категорий вкладчиков – 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей – 7 %;
  • размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП, или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей первоначальный взнос отсутствует.

Максимальный размер премии, начисляемой ежегодно на депозит, – 100 МРП (393 200 тенге на 2025 год).
Для начисления премии государства вкладу должен исполниться один год.

В каких случаях стартовый капитал от государства возвращается в бюджет?

Чтобы сохранить этот стартовый капитал от государства, родителям необходимо будет делать ежегодные взносы на депозит "AQYL" до совершеннолетия своих детей, либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП, или 94 368 тенге, в 2025 году.

Для детей из категории социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 47 184 тенге, в 2025 году.
На депозит "AQYL", открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

Взносы можно делать единовременно одной суммой или вносить в течение года по частям.

Будет учитываться та сумма взноса, которая внесена после зачисления на вклад стартового образовательного капитала.

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Айсулу Омарова
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