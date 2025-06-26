Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,5 тенге, евро – 601,62 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 516,7 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 599,6 тенге, продажи – 606,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518 тенге, продажи – 520,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 604 тенге, продажи – 608 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517,3 тенге, продажи – 520,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601 тенге, продажи – 606,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.