Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 июня 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,5 тенге, евро – 601,62 тенге, рубля – 6,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 516,7 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 599,6 тенге, продажи – 606,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518 тенге, продажи – 520,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 604 тенге, продажи – 608 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517,3 тенге, продажи – 520,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601 тенге, продажи – 606,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,57 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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