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Финансы

Президент обновил состав комиссии по мониторингу за расходованием средств Нацфонда

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 11:35 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 19 мая 2025 года о Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Создать Комиссию по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК", – говорится в документе.

В состав комиссии включены:

  • председатель Высшей аудиторской палаты РК, председатель комиссии;
  • помощник президента РК по экономическим вопросам;
  • заместитель председателя Национального банка РК;
  • заместитель генерального прокурора РК;
  • начальник 4 Департамента 4 Службы Комитета национальной безопасности РК;
  • управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
  • заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу
  • заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
  • вице-министр финансов РК;
  • первый вице-министр национальной экономики РК;
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию);
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • заместитель председателя акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);
  • председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;
  • председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Также утверждены положение и порядок работы комиссии.

Задачей Комиссии является осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда РК, в том числе проведение мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда, в том числе путем облигационного заимствования.

Комиссия имеет право:

  • привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда;
  • направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;
  • направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения.

Члены комиссии в пределах своей компетенции имеют право истребовать необходимую отчетность, информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения от соответствующих должностных лиц.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее действовавшее распоряжение президента "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан" и поправки в ряд актов президента утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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