Президент обновил состав комиссии по мониторингу за расходованием средств Нацфонда
"Создать Комиссию по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК", – говорится в документе.
В состав комиссии включены:
- председатель Высшей аудиторской палаты РК, председатель комиссии;
- помощник президента РК по экономическим вопросам;
- заместитель председателя Национального банка РК;
- заместитель генерального прокурора РК;
- начальник 4 Департамента 4 Службы Комитета национальной безопасности РК;
- управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
- заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
- заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
- заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу
- заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;
- вице-министр финансов РК;
- первый вице-министр национальной экономики РК;
- председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию);
- председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
- заместитель председателя акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);
- председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;
- председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
Также утверждены положение и порядок работы комиссии.
Задачей Комиссии является осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда РК, в том числе проведение мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда, в том числе путем облигационного заимствования.
Комиссия имеет право:
- привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудита финансовой части критически важных объектов, проектов общестранового значения и иных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда;
- направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;
- направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения.
Члены комиссии в пределах своей компетенции имеют право истребовать необходимую отчетность, информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения от соответствующих должностных лиц.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее действовавшее распоряжение президента "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан" и поправки в ряд актов президента утратили силу.