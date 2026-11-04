На какие объекты выделят два триллиона тенге из Нацфонда: указ президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2026 года о выделении целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2027 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, выделят целевой трансферт из Национального фонда РК в республиканский бюджет на 2027 год в размере два триллиона тенге на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников их финансирования, в том числе на:

строительство и реконструкцию социальных объектов – 251 130 126 000 тенге ;

; строительство и реконструкцию объектов обороны, уголовно-исполнительной системы, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности – 57 465 509 000 тенге ;

; развитие космической отрасли – 38 931 222 000 тенге ;

; эффективное управление водными ресурсами – 123 703 243 000 тенге ;

; развитие атомной энергии, газотранспортной системы и тепло-, электроэнергетики – 529 462 174 000 тенге ;

; развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, включая объекты горного кластера и инфраструктуры Государственной границы, авиационной инфраструктуры – 999 307 726 000 тенге.

Кроме того, указано выделять целевые трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет на 2028 – 2029 годы в размере 1 триллион 500 миллиардов тенге ежегодно.

Указ вводится в действие со дня его подписания.