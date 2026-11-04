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Право

На какие объекты выделят два триллиона тенге из Нацфонда: указ президента

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2026 года о выделении целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2027 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, выделят целевой трансферт из Национального фонда РК в республиканский бюджет на 2027 год в размере два триллиона тенге на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников их финансирования, в том числе на:

  • строительство и реконструкцию социальных объектов – 251 130 126 000 тенге;
  • строительство и реконструкцию объектов обороны, уголовно-исполнительной системы, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности – 57 465 509 000 тенге;
  • развитие космической отрасли – 38 931 222 000 тенге;
  • эффективное управление водными ресурсами – 123 703 243 000 тенге;
  • развитие атомной энергии, газотранспортной системы и тепло-, электроэнергетики – 529 462 174 000 тенге;
  • развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, включая объекты горного кластера и инфраструктуры Государственной границы, авиационной инфраструктуры – 999 307 726 000 тенге.

Кроме того, указано выделять целевые трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет на 2028 – 2029 годы в размере 1 триллион 500 миллиардов тенге ежегодно.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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