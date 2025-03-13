В Казахстане обновят состав комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда и положение о ней
В частности, обновлено положение о комиссии и ее состав.
Так, в состав комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда включены:
- Председатель Высшей аудиторской палаты РК, председатель комиссии.
- Министр финансов РК, член комиссии.
- Первый вице-министр национальной экономики РК, член комиссии.
- Помощник президента РК по экономическим вопросам, член комиссии (в качестве наблюдателя).
- Заместитель председателя Национального банка РК, член комиссии.
- Заместитель генерального прокурора РК, член комиссии.
- Заместитель председателя Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, член комиссии.
- Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, член комиссии
- Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, член комиссии.
- Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), член комиссии.
- Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, член комиссии (в качестве наблюдателя).
- Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член комиссии (в качестве наблюдателя).
- Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, член комиссии.
- Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, член комиссии.
- Начальник 4-го Департамента 4-й Службы Комитета национальной безопасности РК, член комиссии.
- Управляющий директор по экономике и финансам АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", член комиссии.
- Заместитель председателя акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", член комиссии.
Комиссия по мониторингу является консультативно-совещательным органом по вопросам осуществления контроля за использованием средств Национального фонда республики.
Решения комиссии носят обязательный характер для государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.
Задачей комиссии являются осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда, в том числе посредством проведения мониторинга реализации и аудирования финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов.
Комиссия имеет право:
- привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудирования финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда;
- направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;
- направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения в установленном законодательством порядке.
Члены комиссии обязаны:
- проводить в пределах своей компетенции промежуточный мониторинг по итогам первого полугодия и годовую оценку расходования средств, выделенных из Нацфонда;
- участвовать в формировании годового отчета президенту РК о состоянии расходования средств, выделенных из Нацфонда;
- представлять результаты мониторинга, осуществленного в пределах своей компетенции в рабочий орган комиссии.
Члены комиссии имеют право в установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции:
- истребовать необходимую отчетность, информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения соответствующих должностных лиц;
- инициировать вынесение на заседание Комиссии вопроса о проведении совместных (параллельных) проверок (контроля, ревизии, аудита) за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Нацфонда.
Заседания комиссии проводятся в очной или заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в год и оформляются протоколом.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.
При этом распоряжение президента РК от 18 апреля 2014 года "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан" утрачивает силу, как и ряд поправок к нему.
Ранее сообщалось, что функции Совета по управлению Нацфондом планируют уточнить.