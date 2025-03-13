В Казахстане обновят состав комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда и положение о ней

Высшая аудиторская палата подготовила указ президента "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлено положение о комиссии и ее состав.

Так, в состав комиссии по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда включены:

Председатель Высшей аудиторской палаты РК, председатель комиссии. Министр финансов РК, член комиссии. Первый вице-министр национальной экономики РК, член комиссии. Помощник президента РК по экономическим вопросам, член комиссии (в качестве наблюдателя). Заместитель председателя Национального банка РК, член комиссии. Заместитель генерального прокурора РК, член комиссии. Заместитель председателя Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, член комиссии. Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, член комиссии Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, член комиссии. Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), член комиссии. Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, член комиссии (в качестве наблюдателя). Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член комиссии (в качестве наблюдателя). Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, член комиссии. Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, член комиссии. Начальник 4-го Департамента 4-й Службы Комитета национальной безопасности РК, член комиссии. Управляющий директор по экономике и финансам АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", член комиссии. Заместитель председателя акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", член комиссии.

Комиссия по мониторингу является консультативно-совещательным органом по вопросам осуществления контроля за использованием средств Национального фонда республики.

Решения комиссии носят обязательный характер для государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

Задачей комиссии являются осуществление на постоянной основе мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда, в том числе посредством проведения мониторинга реализации и аудирования финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов.

Комиссия имеет право:

привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудирования финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Нацфонда;

направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;

направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения в установленном законодательством порядке.

Члены комиссии обязаны:

проводить в пределах своей компетенции промежуточный мониторинг по итогам первого полугодия и годовую оценку расходования средств, выделенных из Нацфонда;

участвовать в формировании годового отчета президенту РК о состоянии расходования средств, выделенных из Нацфонда;

представлять результаты мониторинга, осуществленного в пределах своей компетенции в рабочий орган комиссии.

Члены комиссии имеют право в установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции:

истребовать необходимую отчетность, информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения соответствующих должностных лиц;

инициировать вынесение на заседание Комиссии вопроса о проведении совместных (параллельных) проверок (контроля, ревизии, аудита) за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Нацфонда.

Заседания комиссии проводятся в очной или заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в год и оформляются протоколом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.

При этом распоряжение президента РК от 18 апреля 2014 года "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан" утрачивает силу, как и ряд поправок к нему.

Ранее сообщалось, что функции Совета по управлению Нацфондом планируют уточнить.