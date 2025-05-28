Утверждены правила представления отчетности по связанным грантам на развитие информсистем
Cвязанные гранты – гранты, предусматривающие дальнейшее заимствование правительством РК у донора, предоставившего грант, или софинансирование из республиканского и местных бюджетов в рамках соответствующей бюджетной программы, направленной на реализацию связанного гранта.
Предусматривается, что ежемесячно к 20-му числу, следующему за отчетным периодом, центральные государственные или местные представительные или исполнительные органы РК, ответственные за реализацию связанных грантов, представляют информацию в уполномоченный орган о ходе использования связанных грантов.
Поступившую отчетность и информацию уполномоченный орган рассматривает в течение 10 рабочих дней.
По итогам оценки уполномоченным органом формируются рекомендации по улучшению, корректировке достигнутых результатов по использованию связанных грантов.
Рекомендации направляются уполномоченным органом в адрес центральных государственных или местных представительных или исполнительных органов, предоставивших отчетность и информацию, копия направляется в уполномоченный орган по бюджетной политике.
Приказ вводится в действие с 7 июня 2025 года.