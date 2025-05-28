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Финансы

Утверждены правила представления отчетности по связанным грантам на развитие информсистем

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 22 мая 2025 года утверждены Правила определения порядка, сроков и форм представления отчетности, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов на создание или развитие информационных систем, сообщает Zakon.kz.

Cвязанные гранты – гранты, предусматривающие дальнейшее заимствование правительством РК у донора, предоставившего грант, или софинансирование из республиканского и местных бюджетов в рамках соответствующей бюджетной программы, направленной на реализацию связанного гранта.

Предусматривается, что ежемесячно к 20-му числу, следующему за отчетным периодом, центральные государственные или местные представительные или исполнительные органы РК, ответственные за реализацию связанных грантов, представляют информацию в уполномоченный орган о ходе использования связанных грантов.

Поступившую отчетность и информацию уполномоченный орган рассматривает в течение 10 рабочих дней. 

По итогам оценки уполномоченным органом формируются рекомендации по улучшению, корректировке достигнутых результатов по использованию связанных грантов.

Рекомендации направляются уполномоченным органом в адрес центральных государственных или местных представительных или исполнительных органов, предоставивших отчетность и информацию, копия направляется в уполномоченный орган по бюджетной политике.

Приказ вводится в действие с 7 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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