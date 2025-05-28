Утверждены правила представления отчетности по связанным грантам на развитие информсистем

Приказом МЦРИАП от 22 мая 2025 года утверждены Правила определения порядка, сроков и форм представления отчетности, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов на создание или развитие информационных систем, сообщает Zakon.kz.

Cвязанные гранты – гранты, предусматривающие дальнейшее заимствование правительством РК у донора, предоставившего грант, или софинансирование из республиканского и местных бюджетов в рамках соответствующей бюджетной программы, направленной на реализацию связанного гранта.

Предусматривается, что ежемесячно к 20-му числу, следующему за отчетным периодом, центральные государственные или местные представительные или исполнительные органы РК, ответственные за реализацию связанных грантов, представляют информацию в уполномоченный орган о ходе использования связанных грантов.

Поступившую отчетность и информацию уполномоченный орган рассматривает в течение 10 рабочих дней.

По итогам оценки уполномоченным органом формируются рекомендации по улучшению, корректировке достигнутых результатов по использованию связанных грантов.

Рекомендации направляются уполномоченным органом в адрес центральных государственных или местных представительных или исполнительных органов, предоставивших отчетность и информацию, копия направляется в уполномоченный орган по бюджетной политике.

Приказ вводится в действие с 7 июня 2025 года.