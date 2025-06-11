Заместитель премьер-министра - министра национальной экономики приказом от 29 мая 2025 года утверждены Правила представления заявок на привлечение связанных грантов, сообщает Zakon.kz.

Центральные государственные органы с учетом заявок местных представительных и исполнительных органов представляют заявку в произвольной форме на рассмотрение в уполномоченный орган по бюджетной политике, содержащую:

информацию о получателе связанного гранта;

информацию о предполагаемом доноре;

информацию о сумме гранта;

сводную таблицу финансирования связанного гранта с разбивкой на источники финансирования (средства гранта и софинансирования к нему) на каждый год реализации связанного гранта в валюте и в тенге;

пояснительную записку (обоснование) к каждой заявке в отдельности, с указанием цели, планируемых мероприятий, ожидаемых результатов в соответствии с Системой государственного планирования РК;

отраслевое заключение соответствующего государственного органа при наличии в заявке на привлечение связанного гранта центрального государственного органа мероприятия, не входящего в его компетенцию.

Если проект связанного гранта реализуется за счет средств софинансирования из республиканского бюджета и донора предоставляется соответствующее отраслевое заключение центрального уполномоченного органа.

Когда реализация проекта связанного гранта затрагивает сферу ответственности нескольких центральных государственных органов бенефициаром предоставляется отраслевое заключение, согласованное с заинтересованными государственными органами.

К заявкам на привлечение связанных грантов, направленных или предусматривающих создание или развитие информационных систем, прилагается отраслевое заключение уполномоченного органа в сфере информатизации.

Отраслевое заключение предоставляется соответствующими центральными государственными органами за подписью курирующего заместителя руководителя центрального государственного органа.

Если же проект связанного гранта реализуется за счет средств софинансирования из местного бюджета и донора предоставляется соответствующее отраслевое заключение местного исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета.

В случае, если проект связанного гранта, предполагаемый к реализации за счет средств софинансирования из местного бюджета и донора, затрагивает сферу ответственности нескольких местных исполнительных органов бенефициаром предоставляется отраслевое заключение, согласованное с заинтересованными местными исполнительными органами.

Отраслевое заключение предоставляется соответствующими местными исполнительными органами за подписью курирующего заместителя акима (города республиканского значения, столицы, области).

При представлении центральными государственными органами нескольких заявок на соответствующий финансовый год заявки указываются в порядке их приоритетности.

Заявки направляются центральными государственными органами в уполномоченный орган не позднее 20 февраля финансового года, предшествующего очередному финансовому году.

В случае одобрения донором заявки на привлечение связанного гранта целесообразность его привлечения определяется соответствующими бюджетными комиссиями.

Приказ вводится в действие с 21 июня 2025 года.