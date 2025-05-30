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Финансы

Утверждены новые проверочные листы по бухучету и финотчетности

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 14:19 Фото: freepik
Совместным приказом Минфина и МНЭ РК внесены изменения в критерии оценки степени риска и проверочных листов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности для организаций публичного интереса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены:

  • проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении организаций публичного интереса (за исключением финансовых организаций);
  • проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных профессиональных организаций бухгалтеров для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;
  • проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных профессиональных организаций бухгалтеров для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям;
  • проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;
  • проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям.

Также в новой редакции утверждены некоторые приложения к Критериям оценки степени риска в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Совместный приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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