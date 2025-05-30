Утверждены новые проверочные листы по бухучету и финотчетности

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Совместным приказом Минфина и МНЭ РК внесены изменения в критерии оценки степени риска и проверочных листов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности для организаций публичного интереса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены: проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении организаций публичного интереса (за исключением финансовых организаций);

проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных профессиональных организаций бухгалтеров для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных профессиональных организаций бухгалтеров для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям;

проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в отношении аккредитованных организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям. Также в новой редакции утверждены некоторые приложения к Критериям оценки степени риска в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Совместный приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.

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