Обновлены критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг

Совместным приказом Минздрава и МНЭ РК внесены изменения и дополнения в критерии оценки степени риска и проверочных листов в сферах оказания медицинских услуг (помощи), обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Определение объективных критериев осуществляется посредством определения риска государственного контроля, который осуществляется с учетом одного из следующих критериев:

уровня опасности (сложности) субъекта (объекта) в зависимости от осуществляемой деятельности;

масштабов тяжести возможных негативных последствий вреда в процессе осуществления медицинской деятельности;

возможности неблагоприятного воздействия на здоровье человека, законные интересы физических и юридических лиц, государства.

На основе анализа всех возможных рисков субъекты (объекты) контроля распределяются по трем степеням риска: высокая, средняя и низкая.

К субъектам (объектам) контроля высокой степени риска относятся организации, оказывающие стационарную помощь (районная больница, номерная районная больница, многопрофильная межрайонная больница, городская больница, многопрофильная городская больница, многопрофильная городская детская больница, многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница), субъекты родовспоможения, оказывающие гемодиализную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, стоматологическая поликлиника, фтизиопульмонологические организации, онкологический центр или диспансер, центры ядерной медицины, организации медицины катастроф, организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

К субъектам (объектам) контроля средней степени риска относятся субъекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, центр первичной медико-санитарной помощи, номерная районная поликлиника, районная поликлиника, городская поликлиника), субъекты, оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, организации здравоохранения, осуществляющие патологоанатомическую диагностику, организации здравоохранения, осуществляющие лабораторную диагностику, стационарные организации, оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья, объекты традиционной медицины.

К субъектам (объектам) контроля низкой степени риска относятся субъекты контроля, осуществляющие восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, и субъекты контроля, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход.

В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся проверки на соответствие требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановая проверка.

В отношении субъектов контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводятся проверка на соответствие требованиям, профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановая проверка.

Критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг (помощи) вводятся в действие с 1 июля 2025 года.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2025 года.

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