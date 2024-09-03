В Казахстане с 5 сентября вырастут штрафы за нарушение законодательства о бухучете и финотчетности

В Казахстане с 5 сентября вводятся в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими и должностными лицами, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в статьи 238 и 239.

Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение физическими и должностными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, совершенное в виде:

уклонения от ведения бухгалтерского учета (из данной нормы исключено условие, что действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния);

составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, внесения в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожения бухгалтерской документации;

назначения на должность главного бухгалтера публичной организации лица, не имеющего сертификата профессионального бухгалтера, -

придется заплатить штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году). Ранее штраф составлял 50 МРП (184 600 тенге).

За указанные деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф составит уже 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее мы рассказали, сколько денег отдадут богатые казахстанцы, если в стране введут прогрессивное налогообложение.