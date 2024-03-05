Изменился порядок назначения на должность служащих АРРФР

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 28 февраля 2024 года внесло изменения в Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что теперь занятие должности служащего Агентства осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки и представления в органы государственных доходов декларации по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК от 21 июня 2018 года № 617 "Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления".

Граждане, не получившие положительные результаты обязательной специальной проверки не могут быть назначены на должность служащего Агентства.

Уточнено, что внеконкурсное занятие должности служащего Агентства осуществляется бывшими работниками Нацбанка, ведомств или упраздненного Агентства, имеющими стаж работы в Нацбанке, ведомствах или упраздненном Агентстве не менее двух лет (за исключением лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по отрицательным мотивам). Напомним, в данном случае под упраздненным Агентством понимается Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (упразднено Указом Президента РК от 12 апреля 2011 года № 25 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан").

Обновлены требования к перечню документов, которые нужно предоставить кандидату на вакантную должность.

Так, граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в кадровую службу следующие документы:

резюме с фото (с указанием адреса фактического места жительства, номеров телефонов, сведений об образовании и опыте работы);

заявление. Участник конкурса имеет право представить заявления не более чем на три вакантные должности служащего Агентства;

заполненную анкету; (форма анкеты обновлена)

копии документов об образовании (при отсутствии информации в единой системе учета трудовых договоров). Ранее требовалось нотариальное заверение документов об образовании.

При получении образования в иностранных государствах и международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах) прилагается копия удостоверения о признании документа об образовании в Казахстане. Данное требование не распространяется на документы об образовании, выданные зарубежными вузами, научными центрами и лабораториями гражданам РК – обладателям международной стипендии "Болашак";

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность (при отсутствии информации в единой системе учета трудовых договоров). Ранее требовались нотариальное засвидетельствование или заверение данных копий кадровой службой по месту работы.

Помимо этого, теперь не требуются также копии документов, удостоверяющих личность претендента на трудоустройство в АРРФР.

К рассмотрению принимаются документы, представленные лицами, желающими принять участие в конкурсе, не позднее 10 рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.

Прекращение трудового договора со служащими Агентства производится по основаниям, предусмотренным законом "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", в порядке, установленном Трудовым кодексом.

Трудовой договор прекращается по следующим основаниям:

предусмотренным Трудовым кодексом РК; достижение пенсионного возраста, установленного законом РК, с правом ежегодного продления срока их пребывания в уполномоченном органе; отрицательные результаты обязательной специальной проверки; представление заведомо ложных сведений об их доходах и имуществе; несоблюдение антикоррупционных обязанностей и ограничений, установленных настоящим законом и законом "О противодействии коррупции"; непередача в доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций; представление при поступлении в уполномоченный орган заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на работу; отрицательные результаты аттестации; иные основания, предусмотренные законами РК.

При расторжении трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников уполномоченного органа служащему уполномоченного органа, занимающему сокращаемую должность, производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа работы не менее трех лет.

Постановление вводится в действие с 15 марта 2024 года.

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