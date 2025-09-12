Объявлен отбор в кадровый резерв АРРФР

С 5 сентября по 4 октября 2025 года включительно Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проводится отбор кандидатов на занятие вакантных должностей служащих Агентства.

Соответствующее образование, высокий уровень квалификации, наличие международных финансовых и языковых сертификатов названы в числе ключевых критериев при выборе претендентов.

При этом отмечается, что отдельные категории кандидатов будут иметь преимущество. К ним относятся выпускники зарубежных высших учебных заведений, а также окончившие магистратуру по программе Национального Банка; специалисты, имеющие, как минимум, 1 уровень международных сертификатов FRM, CFA и (или) 4 уровня международного сертификата ACCA.

Важным преимуществом также будут обладать специалисты, владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS – не ниже 6 из 9, TOEFL IBT – 80 из 120, TCF 400 (В2) из 699, СILS 1, HSK 6 уровень из 11).

Плюсом также будет опыт работы специалиста не менее полутора лет по выбранному направлению.

Для участия в отборе необходимо направить электронную версию резюме с фото на электронный адрес: HR@finreg.kz. Форма резюме представлена на сайте Агентства.

После формирования общего списка претендентов будет проходить этап собеседования. Результаты отбора будут опубликованы в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения комиссией по формированию кадрового резерва на.

Здесь можно ознакомиться с полными условиями конкурса.