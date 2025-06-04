Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 июня 2025 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,11 тенге, евро – 583,64 тенге, рубля – 6,5. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509,5 тенге, продажи – 515,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 578,5 тенге, продажи – 585,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,9 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 586,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,1 тенге, продажи – 515,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 581,2 тенге, продажи – 585,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,42 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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