Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июня

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 июня 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,42 тенге, евро – 580,72 тенге, рубля – 6,48. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 506,5 тенге, продажи – 512,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 577,5 тенге, продажи – 584,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,54 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,7 тенге, продажи – 510,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 579,5 тенге, продажи – 583,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507,5 тенге, продажи – 510,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 579,4 тенге, продажи – 583,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,43 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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