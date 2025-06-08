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Финансы

Цены на сигареты могут вырасти в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 21:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа о внесении изменений в действующее законодательство, касающееся установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Речь идет об изменениях в приказ министра финансов от 22 февраля 2022 года № 196, которым определяются минимальные цены на сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий". Основная цель – проведение взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции, а также содействие достижению целей в области здравоохранения – сокращению потребления табака и табакокурения в стране.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Казахстана подешевели квартиры

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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