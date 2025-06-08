Цены на сигареты могут вырасти в Казахстане

Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа о внесении изменений в действующее законодательство, касающееся установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Речь идет об изменениях в приказ министра финансов от 22 февраля 2022 года № 196, которым определяются минимальные цены на сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий". Основная цель – проведение взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции, а также содействие достижению целей в области здравоохранения – сокращению потребления табака и табакокурения в стране.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Казахстана подешевели квартиры.

