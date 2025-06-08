Цены на сигареты могут вырасти в Казахстане
Документ опубликован для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА".
Речь идет об изменениях в приказ министра финансов от 22 февраля 2022 года № 196, которым определяются минимальные цены на сигареты с фильтром и без, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.
Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий". Основная цель – проведение взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции, а также содействие достижению целей в области здравоохранения – сокращению потребления табака и табакокурения в стране.
Ранее сообщалось, что в четырех городах Казахстана подешевели квартиры.