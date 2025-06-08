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Общество

В четырех городах Казахстана подешевели квартиры: как изменился рынок недвижимости в мае

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С начала 2025 года квартиры в Казахстане подорожали во всех регионах, но в мае цены на недвижимость снизились в четырех городах страны, сообщает Zakon.kz.

В целом, по данным специалистов популярного сайта по продаже недвижимости, стоимость квартир в Казахстане в мае осталась стабильной.

"Цены двигались в пределах ±1% почти на всей территории Казахстана. В среднем квадратный метр жилья в стране стоит 391 625 тенге (+0,4% к апрелю). Наиболее заметное подорожание квартир произошло в пяти городах страны", – говорится в публикации.

В список вошли:

  • Алматы, где цены прибавили 1,6% и сейчас квадратный метр жилья стоит в среднем 763 254 тенге;
  • Астана, где цены прибавили 1,5% и сейчас квадратный метр жилья стоит в среднем 525 684 тенге;
  • Караганда, где цены прибавили 1% и сейчас квадратный метр жилья стоит в среднем 387 988 тенге;
  • Талдыкорган и Туркестан, где цены прибавили 0,9% и сейчас квадратный метр жилья стоит в среднем 324 956 тенге.

При этом в четырех городах страны в мае отметилось снижение стоимости недвижимости в Атырау и Кокшетау по 0,6%, в Актау на 0,4% и в Таразе на 0,3%.

А вот за пять месяцев 2025 года наибольший рост цен на жилье произошел в Костанае, где стоимость квартир прибавила 8%. Также в лидерах Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганда, Павлодар, где цены выросли в среднем на 4 и 4,4%.

В Астане и Алматы недвижимость подорожала на 2,5% с начала года.

Также эксперты отмечают, что самый высокий ценник на квартиры в мае оставался в Алматы и Астане. В тройку "антилидеров" вошел и Шымкент, где средняя стоимость квадратного метра жилья составила 451 488 тенге.

А вот самые доступные цены на недвижимость в последнем весеннем месяце зафиксировали в Кызылорде – 251 518 тенге за квадратный метр, в Таразе – 304 458 тенге за квадратный метр и в Кокшетау – 316 656 тенге за квадратный метр.

Среднегодовой рост цен на недвижимость по итогам мая в Казахстане составил 7%. Рекордсменом стал Актау, где стоимость жилья выросла почти на 12%.

В апреле 2025 года рынок жилья в Казахстане продемонстрировал рост как в сегменте продажи, так и аренды. Согласно данным Бюро нацстатистики, за первые четыре месяца 2025 года наибольший рост цен отмечен на рынке аренды.

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Андрей Дюсупов
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