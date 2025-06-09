Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,19 тенге, евро – 582,79 тенге, рубля – 6,46.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 507,6 тенге, продажи – 513,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 577,7 тенге, продажи – 584,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,9 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 581 тенге, продажи – 585 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 509,6 тенге, продажи – 512,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,8 тенге, продажи – 585,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,40 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.