Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 июня 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 510,19 тенге, евро – 582,79 тенге, рубля – 6,46. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 507,6 тенге, продажи – 513,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 577,7 тенге, продажи – 584,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,9 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 581 тенге, продажи – 585 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,41 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 509,6 тенге, продажи – 512,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 580,8 тенге, продажи – 585,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,40 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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