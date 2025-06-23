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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня

курс доллара в обменных пунктах, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:14 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 23 июня 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,57 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 520 тенге, продажи – 527 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 600 тенге, продажи – 607 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,7 тенге, продажи – 524,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 602 тенге, продажи – 607 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,5 тенге, продажи – 524,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595 тенге, продажи – 603 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,59 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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