Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,57 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 520 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 600 тенге, продажи – 607 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,7 тенге, продажи – 524,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 602 тенге, продажи – 607 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,5 тенге, продажи – 524,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595 тенге, продажи – 603 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,59 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.