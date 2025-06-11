Финансисты подсчитали, сколько денег получит каждый человек, если разделить богатство Маска

За последние десятилетия состояние миллиардеров выросло до беспрецедентных уровней. В 2005 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс считался самым богатым человеком в мире с состоянием в 46,5 млрд долларов. Теперь этот титул принадлежит главе Tesla Илону Маску, сообщает Zakon.kz.

Состояние Маска сегодня составляет около 368 млрд долларов.

Издание GoBankingRates предположило, что было бы, если бы Маск поделился своим богатством со всеми.

По оценке Бюро переписи населения США, численность населения США составляет около 341 миллиона человек – США уступают по этому показателю лишь Индии и Китаю.

Если бы все состояние Маска в 368 миллиардов было поровну разделено между всеми жителями США, каждый получил бы примерно 1079 долларов (548 тыс. 078 тенге).

Если бы это коснулось каждого человека на Земле, население нашей планеты составляет чуть более 8 миллиардов человек, каждый получил бы всего около 46 долларов (23 тыс. 365 тенге).

Несмотря на астрономические суммы, большая часть состояния миллиардеров заключена в акциях, недвижимости и других активах. Лишь малая доля хранится в виде наличных.

Маск владеет 12% акций Tesla и до сих пор остается крупнейшим акционером компании стоимостью 1,15 триллиона долларов. Также он владеет 42% компании SpaceX и 54% стартапа xAI, не считая других активов.

Ранее стало известно, что NASA и Пентагон ищут замену SpaceX на фоне ссоры Маска и Трампа.