Не остановился на Цукерберге: у Илона Маска забрали титул самого богатого в мире человека

Миллиардер, предприниматель Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире, но на несколько часов. Временно его "подвинул" соучредитель Oracle Ларри Эллисон, который в 2025 году занял вторую позицию в списке богатейших мира, сообщает Zakon.kz.

По информации СМИ, 10 сентября состояние Эллисона резко подскочило до 393 млрд долларов, превысив размер 385 млрд долларов Илона Маска. Это произошло после того, как акции Oracle взлетели более чем на 40%. Но к концу дня стоимость акций компании скорректировалась, и Маск снова вышел в лидеры.

Компания Oracle в текущем году активно развивается за счет растущего спроса на инфраструктуру центров обработки данных. Тогда как акции самого ценного предприятия Маска – Tesla – в 2025 году упали.

Поэтому на сегодня список самых богатых людей в мире выглядит по-прежнему:

Илон Маск – первое место. Его состояние на 1 млрд долларов больше, а с начала года он потерял 48,2 млрд долларов. Ларри Эллисон – второе место. С начала этого года он заработал порядка 191 млрд долларов. По последним данным, его состояние оценивается в 383 млрд долларов. Марк Цукерберг – третье место. В этом году он разбогател на 57 млрд долларов.

За ними следуют предприниматель Джефф Безос и сооснователь Google Ларри Пейдж.

В июле 2025 года 80-летний Ларри Эллисон обогнал Марка Цукерберга и впервые занял второе место в списке богатейших людей мира. 9 сентября Forbes назвал 400 богатейших американцев 2025 года.