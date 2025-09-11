#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Мир

Не остановился на Цукерберге: у Илона Маска забрали титул самого богатого в мире человека

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:44 Фото: flickr
Миллиардер, предприниматель Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире, но на несколько часов. Временно его "подвинул" соучредитель Oracle Ларри Эллисон, который в 2025 году занял вторую позицию в списке богатейших мира, сообщает Zakon.kz.

По информации СМИ, 10 сентября состояние Эллисона резко подскочило до 393 млрд долларов, превысив размер 385 млрд долларов Илона Маска. Это произошло после того, как акции Oracle взлетели более чем на 40%. Но к концу дня стоимость акций компании скорректировалась, и Маск снова вышел в лидеры.

Компания Oracle в текущем году активно развивается за счет растущего спроса на инфраструктуру центров обработки данных. Тогда как акции самого ценного предприятия Маска – Tesla – в 2025 году упали.

Поэтому на сегодня список самых богатых людей в мире выглядит по-прежнему:

  1. Илон Маск – первое место. Его состояние на 1 млрд долларов больше, а с начала года он потерял 48,2 млрд долларов.
  2. Ларри Эллисон – второе место. С начала этого года он заработал порядка 191 млрд долларов. По последним данным, его состояние оценивается в 383 млрд долларов.
  3. Марк Цукерберг – третье место. В этом году он разбогател на 57 млрд долларов.

За ними следуют предприниматель Джефф Безос и сооснователь Google Ларри Пейдж.

В июле 2025 года 80-летний Ларри Эллисон обогнал Марка Цукерберга и впервые занял второе место в списке богатейших людей мира. 9 сентября Forbes назвал 400 богатейших американцев 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, спустя несколько лет зарезала ее
Мир
15:28, Сегодня
Жительница Ташкента, бросившая дочь к медведю, спустя несколько лет зарезала ее
Мошенник попытался более 17 тыс. раз дозвониться до жертвы
Мир
13:48, Сегодня
Мошенник попытался более 17 тыс. раз дозвониться до жертвы
Неприличный жест Ксении Собчак "взорвал" Сеть
Мир
13:11, Сегодня
Неприличный жест Ксении Собчак "взорвал" Сеть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: