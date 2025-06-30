Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,39 тенге, евро – 609,58 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 603,3 тенге, продажи – 610,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,7 тенге, продажи – 520,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 607 тенге, продажи – 611 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,59 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,5 тенге, продажи – 521,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 606,6 тенге, продажи – 611,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.