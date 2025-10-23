Паспорт налогоплательщика: утвержден перечень сведений и правила формирования
Паспорт налогоплательщика формируется органом государственных доходов в виде информационной карты субъекта предпринимательства, содержащейся в штрих-коде, который не является налоговой тайной.
Сведения паспорта налогоплательщика формируются в автоматическом режиме один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и подлежат опубликованию на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Указывается, что паспорт налогоплательщика размещается органом государственных доходов в течение 5 рабочих дней, следующих за днем его формирования, на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Налогоплательщик получает паспорт налогоплательщика в виде штрих-кода посредством веб-портала Комитета государственных доходов МФ РК путем ввода в активном окне идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера контрольно-кассовой машины и активации окна "создать код".
В перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, входят:
- индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя или бизнес-идентификационный номер юридического лица.
- наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица.
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица.
- статус налогоплательщика (действующий, приостановивший представление налоговой отчетности, включенный в реестр бездействующих налогоплательщиков).
- дата включения сведений об индивидуальном предпринимателе или о юридическом лице в государственной базе данных налогоплательщиков или постановки на регистрационный учет.
- регистрационный номер контрольно-кассовой машин в органе государственных доходов.
- место использования контрольно-кассовой машины.
- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.