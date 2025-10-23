#АЭС в Казахстане
Право

Паспорт налогоплательщика: утвержден перечень сведений и правила формирования

Министр финансов приказом от 17 октября 2025 года утвердил Перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, Правила и сроки его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа, сообщает Zakon.kz.

Паспорт налогоплательщика формируется органом государственных доходов в виде информационной карты субъекта предпринимательства, содержащейся в штрих-коде, который не является налоговой тайной.

Сведения паспорта налогоплательщика формируются в автоматическом режиме один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и подлежат опубликованию на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Указывается, что паспорт налогоплательщика размещается органом государственных доходов в течение 5 рабочих дней, следующих за днем его формирования, на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Налогоплательщик получает паспорт налогоплательщика в виде штрих-кода посредством веб-портала Комитета государственных доходов МФ РК путем ввода в активном окне идентификационного номера налогоплательщика, регистрационного номера контрольно-кассовой машины и активации окна "создать код".

В перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, входят:

  • индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя или бизнес-идентификационный номер юридического лица.
  • наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица.
  • фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица.
  • статус налогоплательщика (действующий, приостановивший представление налоговой отчетности, включенный в реестр бездействующих налогоплательщиков).
  • дата включения сведений об индивидуальном предпринимателе или о юридическом лице в государственной базе данных налогоплательщиков или постановки на регистрационный учет.
  • регистрационный номер контрольно-кассовой машин в органе государственных доходов.
  • место использования контрольно-кассовой машины.
  • наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
