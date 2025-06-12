Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 12 июня 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 507,8 тенге, евро – 580,82 тенге, рубля – 6,44. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,7 тенге, продажи – 514,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 581,85 тенге, продажи – 591,85 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 512,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 587,5 тенге, продажи – 591,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,35 тенге, продажи – 513,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,6 тенге, продажи – 588,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,41 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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