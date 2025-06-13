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Финансы

Нацбанк запустит в Казахстане "регуляторную песочницу" по цифровым активам

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 14:40 Фото: unsplash
Подготовлен проект постановления Нацбанка, которым вносятся изменения в Правила введения и отмены особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями и иными юридическими лицами, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает порядок запуска и функционирования "регуляторной песочницы" Национального банка по цифровым активам.

Регуляторная песочница – это особый режим, при котором стартапы, финтех-компании и банки могут тестировать (апробировать) в изолированной среде новые финансовые сервисы на основе цифровых активов под контролем финансового регулятора.

Как пояснили в Нацбанке, регуляторная песочница – экспериментальный режим, но в реальных условиях (с лимитом на фокус группе) и с минимальными рисками как для компаний, так для потребителей.

К примеру, компания разработала stablecoin-кошелек. В обычных условиях для запуска пришлось бы ждать введения регулирования этой сферы (ждать законодательных поправок по введения правового регулирования в этой сфере).

В рамках регуляторной песочницы Нацбанка по цифровым активам ее участник может:

  • протестировать продукт на ограниченном числе пользователей (фокус группе);
  • использовать временные или упрощенные правила регулирования;
  • получать регулярную обратную связь от регулятора;
  • доработать новую бизнес-модель с учетом рисков и требований.

После тестирования (апробирования) нового сервиса в регуляторной песочнице по цифровым активам обобщается практика реализации пилотного проекта и вырабатываются предложения по внесению поправок в законодательство по введению правового регулирования для нового сервиса на основе цифровых активов.

Цели проекта:

  • внедрение новых технологий, новых бизнес-моделей и услуг (бизнес-процессов) на рынках платежных услуг и цифровых активов;
  • повышение конкуренции на рынках платежных услуг и цифровых активов;
  • развитие рынков платежных услуг и цифровых активов;
  • повышение доступности и инклюзивности платежных услуг и услуг по цифровым активам для населения.

Срок устанавливается согласно договору об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.

В Нацбанке отметили, что реализация проекта позволит ввести новые продукты на рынок в безопасном режиме для потребителей платежных услуг, держателей цифровых активов и участников рынков платежных услуг и цифровых активов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июня.

Проект разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", которым закрепляется мандат Национального банка по введению особого режима регулирования ("регуляторной песочницы") в отношении деятельности, связанной с цифровыми активами.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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