Нацбанк определил порядок работы регуляторной песочницы по цифровым активам

Правление Национального банка РК постановлением от 25 июля 2025 года внесло изменения в Правила введения и отмены Национальным Банком РК особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в редакции: "Правила введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстана особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования".

Критериями отбора Национальным банком для участия в особом режиме регулирования являются:

заявитель является банком второго уровня РК, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежной организацией-резидентом РК, и (или) иным юридическим лицом-резидентом РК, не являющимся финансовой организацией;

у учредителя – физического лица либо первого руководителя исполнительного органа или органа управления учредителя – юридического лица заявителя отсутствует неснятая или непогашенная судимость и (или) в отношении них не осуществлялось уголовное преследование за уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности;

деятельность (услуга) заявителя, планируемая к осуществлению (предоставлению) в рамках особого режима регулирования, соответствует одному или нескольким из нижеперечисленных условий:

способствует повышению конкуренции на рынках платежных услуг и (или) цифровых активов;



способствует развитию рынков платежных услуг и (или) цифровых активов и соответствует интересам потребителей;



способствует повышению географической доступности платежных услуг и (или) цифровых активов;



предусматривает внедрение новых технологий и услуг (бизнес-процессов) на рынках платежных услуг и (или) цифровых активов;



направлено на снижение издержек и рисков для потребителей платежных услуг, держателей цифровых активов и участников рынков платежных услуг и (или) цифровых активов;

представленный заявителем для участия в особом режиме регулирования бизнес-план соответствует целям особого режима регулирования.

Специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования, связанные с цифровыми активами и (или) платежными услугами, срок действия договора, количество потребителей, объем обязательств, пределы действия норм законов "О платежах и платежных системах", "О цифровых активах в Республике Казахстан" и нормативных правовых актов Нацбанка, принимаемых в соответствии с указанными законами, на участников особого режима регулирования определяются Национальным банком.

Особый режим регулирования отменяется:

при прекращении участниками деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования, в соответствии с законодательством РК;

при истечении срока или досрочном расторжении Национальным банком договора с участником особого режима регулирования;

при исключении платежной организации из реестра платежных организаций;

при лишении лицензии банка второго уровня РК и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на проведение банковских операций;

в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством или договором.

Также говорится, что при отмене особого режима регулирования, либо истечении срока, на который он был введен, действие договора прекращается, и участник прекращает деятельность, осуществляемую в рамках особого режима регулирования.

После прекращения действия договора участник в течение 5 рабочих дней уведомляет своих потребителей о прекращении оказания платежной услуги или деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами, в рамках особого режима регулирования, и исполняет обязательства перед своими потребителями в соответствии с договором об оказании платежной услуги или деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами, заключенных с потребителями в рамках особого режима регулирования (договор с потребителем), гражданским законодательством, законодательством о платежах и платежных системах РК и законодательством о цифровых активах в РК.

При осуществлении деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами в рамках особого режима регулирования, участник обеспечивает соблюдение условий Типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, предусмотренного приложением к Правилам, а также:

информирует потребителей об изменении сроков и условий введенного особого режима регулирования в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Национального Банка;

со дня получения соответствующей информации от Национального Банка; ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца, представляет в Национальный банк информацию о промежуточных результатах оказания (осуществления) платежной услуги и (или) деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в соответствии с условиями договора.

Помимо этого поправки внесены в Правила рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.

Так, для осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами, в рамках особого режима регулирования и заключения договора заявитель представляет в Национальный банк заявление с приложением следующих документов и информации:

копии учредительных документов (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

сведения об учредителях (участниках), акционерах, о первом руководителе (членах) исполнительного органа, с указанием полного наименования и места нахождения юридического лица;

бизнес-план, содержащий:

обоснование необходимости осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования;



описание видов деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, планируемой к осуществлению в рамках особого режима регулирования;



описание целевых потребителей (при наличии) осуществляемой деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования, и сведения о наличии потребителей, заинтересованных в деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами заявителя, предоставляемой (предоставляемом) в рамках особого режима регулирования;



указание территории осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования;



описание потенциальных преимуществ видов деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, а также возможных рисков для потребителей;



план управления рисками (описание рисков, связанных осуществлением деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами в рамках особого режима регулирования, и способы управления рисками на период оказания (осуществления);



планируемые масштабы деятельности в рамках особого режима регулирования: количество потребителей, описание деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами;

срок, в течение которого заявитель планирует осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования;

этапы развития деятельности в рамках особого режима регулирования, ожидаемые результаты, критерии и показатели оценки эффективности деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами заявителя в рамках особого режима регулирования;

план мероприятий с описанием порядка прекращения осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, и исполнения договорных отношений с потребителями на случай планового или досрочного прекращения действия договора;

пределы действия норм законов "О платежах и платежных системах", "О цифровых активах в Республике Казахстан" и нормативных правовых актов Национального банка, принятых в соответствии с указанными законами, на заявителя в рамках особого режима регулирования.

Если заявителем является платежная организация, сведения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, не предоставляются.

Национальный Банк отказывает в заключении договора заявителю по основаниям, определенным пунктом 4 статьи 51-5 закона.

При наличии оснований для отказа в заключении договора заявителю, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя Национального банка или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается заявитель в течение 3 рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 76 АППК.

В случае отказа в заключении договора заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде.

Заявитель вправе обжаловать отказ Национального банка в заключении договора в порядке, определенном главой 13 АППК.

Если иное не предусмотрено АППК, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.