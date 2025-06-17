Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,44 тенге, евро – 593,15 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 512 тенге, продажи – 518 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 589 тенге, продажи – 599 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,07 тенге, продажи – 517,29 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 592,28 тенге, продажи – 596,65 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,40 тенге, продажи – 517,40 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 589,78 тенге, продажи – 592,48 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.