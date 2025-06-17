Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 17 июня 2025 года (на 11:25), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,44 тенге, евро – 593,15 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 512 тенге, продажи – 518 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 589 тенге, продажи – 599 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,07 тенге, продажи – 517,29 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 592,28 тенге, продажи – 596,65 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,52 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,40 тенге, продажи – 517,40 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 589,78 тенге, продажи – 592,48 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,47 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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