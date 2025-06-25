Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,26 тенге, евро – 602,13 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 598 тенге, продажи – 605 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 602,5 тенге, продажи – 606 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,5 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 599 тенге, продажи – 605 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,58 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.