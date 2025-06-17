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Финансы

Как ТОО получить бизнес-кредит до 300 млн тенге всего за 10 минут

Бизнес-кредит до 300 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 15:25 Фото: Halyk Bank
Подать заявку могут даже те, кто не является клиентом банка, – решение всего за 10 минут!

Halyk Bank представил новый инновационный продукт – "Цифровой кредит для ТОО", который существенно упрощает и ускоряет процесс получения бизнес-финансирования. Теперь юридические лица в Казахстане могут онлайн, не выходя из дома, и всего за 10 минут получить от 1 млн до 300 млн тенге на оборотные средства сроком от 1 месяца до 24 месяцев.

Главное новшество: оформление доступно как текущим, так и новым клиентам Halyk, у которых еще нет открытого счета в банке. Для этого им нужно зайти на сайт halykbank.kz или в мобильное приложение Onlinebank, подать заявку на кредит и получить решение, без визита в банк и предоставления дополнительных документов. В случае одобрения счет открывается дистанционно и средства сразу поступают на него, без комиссий и штрафов за досрочное погашение. Это делает процесс максимально быстрым, удобным и прозрачным.

Цифровой кредит доступен для компаний в форме ТОО, зарегистрированных и работающих в Казахстане более одного года.

Цифровой кредит для ТОО – это еще один шаг к тому, чтобы доступ к финансам был максимально комфортным, быстрым и современным. Halyk, как лидер цифровых финансовых сервисов в Казахстане, стремится предоставлять продукты, которые экономят время и упрощают доступ к финансированию.

Подробнее на сайте halykbank.kz или в мобильном приложении Onlinebank.

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Айсулу Омарова
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