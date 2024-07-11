Как получить безвозмездный грант на 1,5 млн тенге для развития бизнеса в Казахстане – подробная инструкция

15 июля 2024 года во всех регионах Казахстана начинается прием заявок на получение грантов для для запуска и развития своего дела. Деньги даются на безвозвратной основе, размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). О том, как правильно подать заявку на грант, рассказывает Zakon.kz.

Для начала поясним, что по всей стране в рамках второго потока планируется выдача 4 655 грантов. Грант в размере 400 МРП каждый участник может получить только один раз.

А теперь ответы на вопросы.

Что нужно сделать для подачи заявки?

Зарегистрироваться на портале business.enbek.kz (есть возможность регистрации с использованием электронного адреса или номера мобильного телефона). Если у вас есть ранее созданная учетная запись на портале, то необходимости в повторной регистрации нет. Для завершения процедуры регистрации и идентификации пользователя необходимо указать свой ИИН. Последующие этапы получения меры осуществляются с использованием электронной цифровой подписи. Если вы не имеете ЭЦП, ее можно получить удаленно на сайте egov.kz. При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в карьерных центрах.

Кто может получить грант?

Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет)

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" не более чем 3-летней давности.

На что можно потратить грант?

Грант выдается получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решений районной/городской комиссий по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Как пройти обучение по проекту "Бастау Бизнес" и получить сертификат об обучении?

Согласно Приказа заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 30 июня 2023 года, № 272, обучение основам предпринимательства проходят лица являющиеся:

безработными;

сокращаемыми работниками, не достигшими пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Кодекса;

самостоятельно осуществляющими деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

самостоятельно осуществляющими неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

самостоятельно осуществляющими деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

членами производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума;

начинающими и/или действующими индивидуальными предпринимателями.

Для обучения основам предпринимательства граждане регистрируются на портале business.enbek.kz. После проверки на соответствие, гражданам предоставляется доступ к онлайн курсу "Обучение основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" на платформе skills.enbek.kz.

Продолжительность онлайн-курса составляет не более 14 (четырнадцать) календарных дней с момента начала курса обучения. Онлайн-курс предоставляется на безвозмездной основе и проводится в индивидуальном порядке, путем самостоятельного освоения учебных материалов.

По итогам завершения каждого модуля онлайн-обучения проводится промежуточное тестирование на определение усвоения полученных знаний и навыков участника. Для перехода к изучению следующего модуля необходимо набрать не менее 70% верных ответов от общего количества вопросов на промежуточном тестировании. Количество попыток сдачи промежуточного тестирования, в период прохождения курса онлайн-обучения, не ограничено.

По итогам курса проводится тестирование.

Лицу, получившему более 70% верных ответов от общего количества вопросов, на платформе выдается электронный сертификат о завершении обучения с присвоением уникального номера. Сертификат отображается в личном кабинете.

Лицо, получившее электронный сертификат о завершении обучения, допускается к повторному курсу онлайн-обучения по истечении трех лет после его завершения.

Как предоставляются гранты?

Претендентом на получение гранта подается электронное заявление по форме (посмотреть и скачать его можно в приложении к приказу Минтруда).

Портал в автоматическом режиме осуществляет проверку претендента на предмет соответствия к одной из социально-уязвимых групп населения и на наличие электронного сертификата об участии в обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", срок которого на момент обращения не превышает трех лет.

После проверки претендент скачивает на Портале шаблон бизнес-проекта, заполняет его и прикрепляет в личном кабинете на портале.

Какие заявления отклоняются?

Порталом отклоняются заявления следующих претендентов на получение гранта:

являющихся участниками мер содействия занятости, за исключением лиц со сроком участия в добровольном переселении не более 12 месяцев;

прекративших в течение последних 12 месяцев участие в мерах содействия занятости без уважительной причины.

Как зачисляются деньги?

Заявление и бизнес-проект претендентов на получение гранта выносится на рассмотрение карьерным центром на заседание комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов на реализацию новых бизнес-идей. Заседание комиссии проводится в течение 10 рабочих дней после дня завершения приема заявлений на портале.

При принятии комиссией положительного решения о предоставлении гранта претендент на получение гранта в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления регистрирует свою деятельность в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством РК и предоставляет банковский счет с реквизитами индивидуального предпринимателя на портале, который направляется в АИС "Рынок труда". После соответствующих процедур в течение 5 рабочих дней деньги зачисляются на текущий банковский счет предпринимателя.

По всем вопросам можно обращаться в карьерные центры, которые находятся в каждом регионе Казахстана. Их список есть на портале.

Важно, что получатель гранта ежеквартально должен предоставлять отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров).