Студентка из Индии на 10 минут опоздала на собственную гибель

Бхуми Чаудан живет и учится в Бристоле, а в Индию ездила на праздники, пишет The Times Of India. 12 июня она должна была лететь обратно в Англию рейсом Air India 171, но опоздала на 10 минут, так как на пути в аэропорт Ахмедабада попала в пробку.

Девушка и провожавшие ее родители прибыли еще до вылета, но гейт уже закрыли. Со слов студентки, она ругалась, требовала пропустить ее в порядке исключения, но ей отказали. А когда она стала договариваться о возврате денег, рейс вылетел и тут же разбился.

Для девушки это происшествие стало настоящим чудом. У нее было место 36G в эконом-классе. Чаухан успела зарегистрироваться на рейс онлайн, но сотрудники аэропорта не позволили ей подняться на самолет.

#WATCH | Bhoomi Chauhan, a resident of Gujarat's Bharuch, missed yesterday's flight, AI-171, which crashed and 241 of 242 on board, including crew members, lost their lives.



Bhoomi Chauhan says, "...We arrived at the check-in gate 10 minutes late, but they didn't allow me, and I… pic.twitter.com/T1AqU9SSz0