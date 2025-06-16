#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
511.92
588.91
6.44
Мир

Студентка из Индии на 10 минут опоздала на собственную гибель

Студентка из Индии опоздала на рейс Air India 171, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 07:45 Фото: X/LakshyaAwasth
Бхуми Чаухан на 10 минут опоздала на свой рейс Air India в Лондон, сообщает Zakon.kz.

Бхуми Чаудан живет и учится в Бристоле, а в Индию ездила на праздники, пишет The Times Of India. 12 июня она должна была лететь обратно в Англию рейсом Air India 171, но опоздала на 10 минут, так как на пути в аэропорт Ахмедабада попала в пробку.

Девушка и провожавшие ее родители прибыли еще до вылета, но гейт уже закрыли. Со слов студентки, она ругалась, требовала пропустить ее в порядке исключения, но ей отказали. А когда она стала договариваться о возврате денег, рейс вылетел и тут же разбился.

Для девушки это происшествие стало настоящим чудом. У нее было место 36G в эконом-классе. Чаухан успела зарегистрироваться на рейс онлайн, но сотрудники аэропорта не позволили ей подняться на самолет.

Воздушное судно рухнуло на здание общежития для врачей вблизи аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. На борту находились 242 человека, среди которых 13 детей, а также два пилота и 10 бортпроводников.

Единственным выжившим в результате крушения самолета в Индии оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Мужчина сидел в самолете на месте рядом с аварийным выходом. Он возвращался в Лондон со своим братом после того, как навестил семью в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Найдены черные ящики самолета Air India AI171
Мир
08:15, Сегодня
Найдены черные ящики самолета Air India AI171
Наряды принцессы Дианы выставили на аукцион
Мир
08:08, Сегодня
Наряды принцессы Дианы выставили на аукцион
Главой британской разведки впервые станет женщина
Мир
07:15, Сегодня
Главой британской разведки впервые станет женщина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: