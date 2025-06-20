Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,55 тенге, евро – 596,03 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 518 тенге, продажи – 524 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519 тенге, продажи – 520,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 596 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,5 тенге, продажи – 6,58 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.