Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 июня

Фото: piхabay

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 20 июня 2025 года (на 11:21), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,55 тенге, евро – 596,03 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 518 тенге, продажи – 524 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519 тенге, продажи – 520,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 596 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,5 тенге, продажи – 6,58 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,62 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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