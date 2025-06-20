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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 июня

курсы валют в обменных пунктах, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:24 Фото: piхabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 20 июня 2025 года (на 11:21), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,55 тенге, евро – 596,03 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 518 тенге, продажи – 524 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 519 тенге, продажи – 520,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 596 тенге, продажи – 600 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,5 тенге, продажи – 6,58 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520 тенге, продажи – 523 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597 тенге, продажи – 600 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,62 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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