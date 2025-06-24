Цены на нефть рухнули на фоне ожидания мира на Ближнем Востоке

Только за одну ночь цены на нефть обвалились, а мировые акции, прежде всего – американские, пошли в рост. Рынки, похоже, делают ставку на долгожданное перемирие в регионе, сообщает Zakon.kz.

Заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем, прозвучавшие сегодня ночью, мгновенно сняли остроту опасений по поводу поставок нефти, вызвав обвал котировок.

Реакция рынка

Столкновения между Израилем и Ираном 11 дней держали нефтяной рынок в состоянии лихорадки. После американских ударов по ядерным объектам Ирана инвесторы напряженно ждали ответных действий, которые могли бы привести к катастрофическим перебоям в поставках. Так, 19 июня 2025 года цена на эталонную марку Brent выросла на 5,7%, достигнув 79 долларов за баррель. Однако уже к 23 июня она скорректировалась до 76,40 доллара. Сегодня, 24 июня, в 10:00 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть стоят 68,8 доллара.

Падение котировок началось после того, как Иран нанес ответный, но, как считают эксперты, сдержанный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре. Отсутствие жертв и, главное, то, что Иран не стал блокировать стратегически важный Ормузский пролив, значительно снизило градус напряжения.

В ночь на вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о достижении "полного и всеобщего прекращения огня" между Ираном и Израилем, которое должно было начаться в течение 12 часов. По данным CNN, Трамп заявил, что Иран начнет соблюдать перемирие почти сразу, а Израиль присоединится через 12 часов. Хотя государственные СМИ Ирана, по сообщениям некоторых источников, подтвердили это соглашение, официальных заявлений от Израиля пока не поступало, что оставляет некоторую неопределенность.

Фото: Zakon.kz

Почему рухнули цены и что это значит для акций

Главной причиной падения цен стало резкое снижение геополитических рисков. Заявление Трампа о прекращении огня вдохнуло надежду на деэскалацию, и рынок мгновенно отреагировал. Ближний Восток обеспечивает около трети мировой добычи нефти, поэтому любое ослабление напряженности в регионе оказывает колоссальное влияние на цены.

Сдержанный ответ Ирана на действия США был воспринят рынком как знак к ослаблению. Как отмечает Bloomberg, инвесторы вздохнули с облегчением, когда увидели, что Иран не стал атаковать нефтяные танкеры в Ормузском проливе и не спровоцировал более серьезных последствий. Отсутствие жертв и сохранение бесперебойных поставок нефти также способствовали снижению рисковых премий.

Президент Трамп также активно призвал производителей нефти не взвинчивать цены. 23 июня 2025 года он написал в Truth Social:

"Всем! Сдерживайте цены на нефть! Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого". Дональд Трамп

Этот призыв также мог повлиять на настроения на рынке, подчеркивая заинтересованность США в стабилизации цен.

В результате цена на нефть марки WTI упала ниже 70 долларов за баррель.

Экономист Руслан Султанов отмечает, что Brent сейчас торгуется в районе 68-69 долларов, что означает падение на 17% за год. По его мнению, рынок отыграл "локальное затишье".

"После обмена ударами стороны, судя по всему, остановились. Удар Ирана по базе США в Катаре – демонстративный и без потерь. Ответа не последовало. Геополитическая премия исчезла, цены на нефть рухнули ниже уровней до начала конфликта". Руслан Султанов

На фоне этого индексы США оказались в плюсе, отражая оптимизм инвесторов по поводу деэскалации:

US100 +0.75%

US500 +0.49%

US30 +0.44%

Взгляд в будущее

Хотя президент США Дональд Трамп заявил, что "Израиль и Иран пришли к нему с миром", назвав это победой здравого смысла, однако ни Израиль, ни Иран не делали пока официальных заявлений о полном прекращении конфликта.

Рынок играет на паузе. Но отсутствие новых ударов – не гарантия мира. Это затишье, в котором слишком много переменных и слишком мало доверия, предупреждает экономист. Будущее цен на нефть будет зависеть от того, насколько прочным окажется объявленное перемирие и не возникнет ли новых очагов напряженности в беспокойном регионе.

Всю хронику израильско-иранского противостояния можно смотреть здесь.