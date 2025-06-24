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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 24 июня 2025 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,46 тенге, евро – 600,04 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 518 тенге, продажи – 524 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 597 тенге, продажи – 604 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,17 тенге, продажи – 522,61 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 601,09 тенге, продажи – 606,51 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,54 тенге, продажи – 6,66 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519 тенге, продажи – 522 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601 тенге, продажи – 605 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,6 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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