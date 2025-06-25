Минфин Казахстана привлек 2,5 млрд долларов через выпуск еврооблигаций

Министерство финансов Казахстана накануне выступило с важным заявлением по выпуску еврооблигаций, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что 24 июня 2025 года Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе:

7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%.

12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов с купонной ставкой 5,5%.

"Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока". Пресс-служба МФ РК

Как отмечается в заявлении, "несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения".

"Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)". Пресс-служба МФ РК

Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.

"Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов". Пресс-служба МФ РК

Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

"Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме". Пресс-служба МФ РК

4 октября 2024 года сообщалось, что Казахстан выпустил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов.