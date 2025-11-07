МИД сделал важное заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям

Министерство иностранных дел (МИД) РК выступило с важным заявлением в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям, сообщает Zakon.kz.

Его сегодня, 7 ноября 2025 года, опубликовали в Telegram-канале внешнеполитического ведомства:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет о присоединении страны к Авраамским соглашениям. Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики. Присоединение к Авраамским соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана".

Также из заявления МИД следует, что:

"Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа "два государства для двух народов".

Соглашения Авраама – серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020-2021 годах. Ключевую роль в заключении соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа (2017-2021). На их заключение повлияли согласие Израиля отложить планы присоединения части Западного берега Иордана; угроза со стороны Ирана, общая для Израиля и ряда арабских стран; а также различные поощрения для последних со стороны США.

В рамках Соглашений Авраама Израилем были подписаны мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Судан также начал процесс нормализации отношений с Израилем, оставшийся, однако, незавершенным. Соглашения способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев 5-6 ноября 2025 года совершил визит в Соединенные Штаты Америки. На встрече с президентом США стало известно, что Дональд Трамп не против посетить Казахстан.