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Казахстан выпустил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 08:57 Фото: Zakon.kz
Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Казахстан успешно вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.

В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Республике Казахстан и ее экономическим показателям.

Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

Благодаря своевременности размещения Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска.

Ранее сообщалось, что курс доллара продолжает расти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Аксинья Титова
Инвестиции в РК 2024 год Деньги Доллар Рейтинги
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