Курс доллара еще снизился на торгах 26 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, снизившись еще на 0,22 тенге.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,62 тенге (+0,017).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,32 тенге (+0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-520,7 тенге, евро – по 606-610 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 июня.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,20%, до 66,56 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,18%, до 65,04 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,5 тенге, евро – 601,62 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июня, можно здесь.