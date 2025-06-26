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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 26 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, снизившись еще на 0,22 тенге.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,62 тенге (+0,017).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,32 тенге (+0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-520,7 тенге, евро – по 606-610 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 июня.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,20%, до 66,56 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,18%, до 65,04 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,5 тенге, евро – 601,62 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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