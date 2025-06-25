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Финансы

Курс доллара снизился на торгах 25 июня

курс валют, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,50 тенге, снизившись на 0,61 тенге.

Курс рубля составил 6,61 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,31 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-520,5 тенге, евро – по 600-605 тенге, рубли – по 6,5-6,6 тенге.

25 июня мировые цены на нефть вновь начали расти после снижения накануне.

Стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,57% с предыдущей сессии, достигнув отметки 66,55 доллара.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,87%, до 64,94 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,26 тенге, евро – 602,13 тенге, рубля – 6,62 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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