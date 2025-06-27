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Финансы

В Минтруда готовы пересмотреть размер МЗП в 2026 году

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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала о возможности пересмотра размера минимальной заработной платы, передает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова напомнила, что в 2024 году министерством впервые была утверждена методология определения МЗП в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и уровня инфляции.

"На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей, и все они лягут в основу расчета МЗП", – добавила она.

По словам главы Минтруда, эти работы планируется завершить до конца текущего года.

"До конца текущего года (завершить. – Прим. ред.), чтобы с 1 января (2026 года. – Прим. ред.) повысить размер минимальной заработной платы. Размер будет известен после всех этих исследований", – резюмировала Светлана Жакупова.

18 июня 2025 года депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил пересмотреть такие социальные расчетные показатели, как прожиточный минимум, минимальная заработная плата, потребительская корзина, с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной поддержки. Прожиточный минимум должен быть, по его словам, на уровне 115 710 тенге.

25 июня 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что размер МЗП "надо повышать, но очень осторожно и не резко".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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