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Общество

Глава МНЭ о размере минимальной зарплаты: Нужно повышать очень осторожно и не резко

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 16:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года ответил на предложение депутатов поднять минимальную заработную плату (МЗП) до 115 710 тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин считает, что поднятие МЗП – это достаточно сложный вопрос.

"Есть разные виды теории. Экономика – это наука теорий. Необходимо с инфляцией тоже совмещать. Поскольку поднятие минимальной заработной платы, прежде всего, это поднятие издержек производства. Во-вторых, это дополнительные деньги в потребительском секторе, которые непосредственно завтра будут на спрос влиять, на инфляцию. Здесь необходимо очень аккуратно к этим вопросам подходить. Там долговременной корреляции нет, но, тем не менее, разные школы говорят о том, что есть определенная зависимость. Естественно. Надо повышать, но очень осторожно и не резко", – пояснил глава МНЭ.

18 июня 2025 года депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил пересмотреть такие социальные расчетные показатели, как прожиточный минимум, минимальная заработная плата, потребительская корзина, с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной поддержки. Прожиточный минимум должен быть, по его словам, на уровне 115 710 тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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