Глава МНЭ о размере минимальной зарплаты: Нужно повышать очень осторожно и не резко

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года ответил на предложение депутатов поднять минимальную заработную плату (МЗП) до 115 710 тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин считает, что поднятие МЗП – это достаточно сложный вопрос.

"Есть разные виды теории. Экономика – это наука теорий. Необходимо с инфляцией тоже совмещать. Поскольку поднятие минимальной заработной платы, прежде всего, это поднятие издержек производства. Во-вторых, это дополнительные деньги в потребительском секторе, которые непосредственно завтра будут на спрос влиять, на инфляцию. Здесь необходимо очень аккуратно к этим вопросам подходить. Там долговременной корреляции нет, но, тем не менее, разные школы говорят о том, что есть определенная зависимость. Естественно. Надо повышать, но очень осторожно и не резко", – пояснил глава МНЭ.

18 июня 2025 года депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил пересмотреть такие социальные расчетные показатели, как прожиточный минимум, минимальная заработная плата, потребительская корзина, с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной поддержки. Прожиточный минимум должен быть, по его словам, на уровне 115 710 тенге.