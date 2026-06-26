Парламент принял доклад правительства об исполнении бюджета за 2025 год

Депутаты 26 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента РК рассмотрели вопрос об утверждении отчетов правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат от партии Ауыл Серик Егизбаев заявил, что государственная поддержка агропромышленного комплекса должна оцениваться не по объему освоенных бюджетных средств, а по реальным результатам: росту производства, развитию переработки, увеличению доходов фермеров и повышению качества жизни на селе. По его словам, действующая система поддержки слишком сложна и требует реформирования.

Кроме того, он вновь выступил за создание специализированного агробанка для прямого и прозрачного финансирования сельхозпроизводителей, а также поддержал принятие отдельного закона о продовольственной безопасности. При этом фракция партии "Ауыл" поддержала отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

Депутат фракции Respublica Айдарбек Ходжаназаров раскритиковал практику многократной корректировки бюджета без участия Парламента, неэффективность государственных заданий и работу социально-предпринимательских корпораций, призвав усилить прозрачность и контроль за расходованием бюджетных средств.

"2025 год прошел под знаком роста ВВП на 6,5%, что на бумаге выглядит оптимистично. Однако мы задаемся вопросом: почувствовал ли этот рост житель региона или рядовой предприниматель? Ответ ВАП неутешителен: оживление экономики все еще не отражается на благосостоянии граждан, а рост доходов лишь поддерживает текущий уровень жизни и обслуживание кредитов", – озвучил он.

Кроме того, депутат предложил ввести цифровой контроль за инвестициями в коммунальную инфраструктуру, обязать ТЭЦ закупать уголь через биржу, а также пересмотреть механизм финансирования школьного питания, указав, что часть выделяемых средств фактически остается в бюджетах из-за особенностей учета НДС. Несмотря на озвученные замечания, фракция Respublica поддержала отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

Представитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов заявил, что вопрос исполнения правительством республиканского бюджета следует оценивать не только освоением средств, но и тем, насколько бюджет способствовал достижению стратегических целей государства.

Кроме того, депутат выразил обеспокоенность ростом неэффективного использования бюджетных средств и тем, что из Национального фонда изымается больше средств, чем он приносит инвестиционного дохода. По его мнению, правительству необходимо сосредоточиться на повышении качества бюджетного планирования и достижении конкретных результатов. При этом фракция Народной партии Казахстана поддержала исполнение республиканского бюджета за 2025 год.

"Хотелось бы отметить качество отчета ВАП и выразить надежду, что правительство по итогам сегодняшнего заслушивания отчета по исполнению республиканского бюджета учтет все замечания и конструктивные предложения депутатов и внесет корректировки в свою экономическую деятельность и, в частности, в осуществление бюджетной политики. С надеждой на это фракция НПК поддерживает исполнение бюджета за 2025 год", – сказал мажилисмен.

Представитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Рахимжанов заявил, что, несмотря на заявленный рост экономики на 6,5%, бюджет за 2025 год продемонстрировал системные проблемы. Также депутат призвал повысить минимальную заработную плату, усилить государственный контроль за ценами и тарифами ЖКХ, реформировать систему социальной поддержки и обеспечить более прозрачное использование средств Национального фонда.

В завершение он сообщил, что фракция ОСДП не поддерживает отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, но поддерживает отчет Высшей аудиторской палаты.

По итогам голосования большинство депутатов поддержало отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поблагодарил депутатов за конструктивный диалог и отметил, что все высказанные в ходе обсуждения замечания и предложения будут учтены в дальнейшей работе правительства. По его словам, Кабинет министров продолжит работу по реализации поручений главы государства, заверив, что эти задачи будут последовательно выполнены.

Ранее министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев заявил, что по итогам рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год совместно с депутатами были сделаны соответствующие выводы.