Парламент утвердил отчет правительства по бюджету за 2023 год, несмотря на неэффективные траты

Депутаты Парламента Казахстана приняли отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На совместном заседании палат Парламента из 49 депутатов Сената отчет одобрили 48, воздержался один депутат. Из 94 депутатов Мажилиса "за" проголосовали 73, воздержались – семь, "против" проголосовали 14.

Секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева подчеркнула, что отчетный год был отмечен глобальной геополитической нестабильностью. Вместе с тем реальный экономический рост составил 5,1%.

"Несмотря на опережающий рост ВВП, за счет снижения цен на основные экспортные металлы и нефть по итогам года сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет и Национальный фонд. В данных условиях исполнение расходов бюджета, в структуре которых порядка 70% всех затрат приходится на социальную сферу, субвенции регионам и обслуживание долга, стало возможным благодаря дополнительным поступлениям дивидендов от "Самрук-Казына" в сумме 1 трлн тенге и переплат по налогам в общей сумме 3,7 трлн тенге, или с ростом 1,5 трлн тенге за год", – сообщила депутат Татьяна Савельева.

По ее словам, также сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Нацфонда, которые составили 4 трлн тенге. Кроме того, долг правительства на январь 2024 года составил 25 трлн тенге.

"Наряду со слабым администрированием и нескоординированностью действий центральных и местных исполнительных органов неэффективное использование бюджетных средств за 2023 год составило 489 млрд тенге. Объем неосвоения и возврат неиспользованных целевых трансфертов снизился на 29 млрд тенге, а выявленные нарушения и остатки на контрольных счетах наличности субъектов квазисектора выросли на 97 млрд тенге по сравнению с 2022 годом", – сообщила Татьяна Савельева.

Мажилисвумен отметила, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования.

"Удобные формулировки позволяют не принимать должных мер для их достижения, искажают реальную ситуацию и показывают отсутствие взаимосвязи с объемами расходов. Причем такие расхождения могут быть разнонаправленными: при сокращении расходов показатели улучшаются, при увеличении расходов уменьшаются или остаются без изменений", – озвучила Татьяна Савельева.

Она добавила, что также сохраняются системные проблемы в деятельности квазигосударственного сектора. Зависимость от расходов бюджета растет – в 2023 году объем финансирования – свыше 1 трлн тенге, однако отдача в виде дивидендов низкая – всего 261,2 млрд тенге. При этом объем неиспользованных средств увеличился в 2,5 раза к уровню 2021-2022 годов с 46 млрд тенге до 118 млрд тенге.

Резюмируя рассмотрение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева заявила, что итоговые показатели сбалансированы, что удалось благодаря предоставленной правительству гибкости в принятии решений на этапе исполнения бюджета.

"Однако нужно признать, что гибкость в действиях должна сопровождаться жесткостью правил и требований к конечным результатам с адекватным уровнем ответственности. В противном случае значительного повышения качества планирования и исполнения бюджета не достигнуть, а устойчивость всей бюджетной системы будет страдать. Ряд рекомендации ВАП к отчету за 2022 год не исполнены и находятся на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики", – отметила Татьяна Савельева.

Вместе с тем, как считают депутаты, правительству необходимо проработать еще ряд ключевых вопросов, в частности:

снижение объемов ненаблюдаемой экономики и неформальной занятости, вывод из тени 50% фонда оплаты труда;

развитие реального сектора экономики и сдерживание инфляции;

пересмотр сроков подготовки данных, привязанных к оценке исполнения макроиндикаторов, для того, чтобы Парламент располагал полной и объективной информацией о работе государственных органов по исполнению бюджета;

внедрение новых подходов по повышению эффективности работы государственного аппарата, которые позволят исполнять функциональные задачи без привлечения сторонних организаций и качественно формулировать показатели результатов.

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