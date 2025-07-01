Почему в Казахстане доллар сдает позиции, а владельцы депозитов переносят сбережения в тенге
Статистика не в пользу доллара
По данным Национального банка РК, в 2025 году наблюдается наиболее значительный отток денег из долларовых депозитов и перевод их на короткие (3-6 месяцев) тенговые вклады с повышенной ставкой.
- В январе 2025 года объем валютных вкладов снизился на 1,4%, до 9,2 трлн тенге, и доля долларовых депозитов в общем объеме сократилась до 22,7%.
- К маю вклады физических лиц в валюте упали еще на 0,5%.
Это не случайность. Люди выходят из валюты, потому что тенге сегодня предлагает стабильный доход. И при этом – деньги фактически под рукой: средства размещаются на короткий срок, а не замораживаются на год.
Почему тенговые вклады на короткий срок выигрывают?
Популярность краткосрочных депозитов в Казахстане обусловлена не только высокими ставками. В 2025 году важны три вещи: доход, гибкость и возможность переигрывать стратегию без потерь. И именно короткие вклады удовлетворяют всем этим требованиям.
Итак, преимущества:
Ликвидность. При сроке 3-6 месяцев вклад остается "живым" активом – деньги возвращаются достаточно быстро и могут быть использованы повторно.
Гибкость. При досрочном расторжении клиент теряет начисленные проценты, но не попадает в глубокий минус, как это бывает при долгосрочных продуктах. Потери – минимальны.
Стратегическая выгода. В условиях повышения ключевой ставки краткосрочные депозиты позволяют регулярно реинвестировать средства под более высокие проценты. Это особенно важно в динамичной процентной среде.
По сути, вклад на 3 месяца дает возможность заработать сейчас, посмотреть, что будет с рынком, и – при росте ставок – вложиться заново уже на новых условиях.
Банковские специалисты подтверждают, что в 2025 году спрос на такие инструменты сохранится.
"Люди не хотят упускать возможность заработать больше за короткий срок. Клиенты делают выбор в пользу гибкой стратегии: разместить средства на несколько месяцев, получить максимум дохода и при необходимости переразместить по новой ставке. Это логично и выгодно". Евразийский банк
Такой подход становится новой нормой. И банки, и вкладчики исходят из реалий: короткий срок, высокая ставка и постоянный контроль над деньгами дают максимум гибкости без потери прибыли.
Выгодный кейс Евразийского банка
В июне 2025 года Евразийский банк усилил условия по флагманскому краткосрочному продукту – TURBO Депозит Накопительный.
Что предлагает банк:
- Срок: 3 месяца.
- Номинальная ставка: 17,64%.
- ГЭСВ: 19% годовых.
- Начисление процентов: ежемесячно, с капитализацией.
- Минимальная сумма: 1 000 тенге.
- Пополнение/досрочное снятие: не предусмотрено.
- Гарантия возврата: депозит застрахован КФГД до 20 млн тенге.
Простой расчет: 1 миллион на 3 месяца и +44 800 тенге
Если вы размещаете 1 000 000 тенге на 3 месяца под ставку 17,64% (ГЭСВ 19%), то по итогам срока вы получите доход около 44 800 тенге. Общая сумма к выплате составит примерно 1 044 800 тенге.
На 5 000 000 тенге при тех же условиях доход составит около 224 000 тенге.
Доход не облагается налогом для резидентов РК – все, что начислено, остается у клиента.
Тенге сегодня приносит доходность, сопоставимую с инвестициями, но без риска. Это делает короткие депозиты мощной альтернативой валютным и даже многим инвестиционным продуктам.
Кто выбирает такие вклады?
TURBO Депозит Накопительный – выбор тех, кто:
- ценит доходность выше инфляции;
- хочет сохранить ликвидность – деньги доступны через 90 дней;
- не готов рисковать на фондовом рынке;
- хочет видеть каждый день, как растут сбережения.
Это может быть и микробизнес, и ИП с временно свободными оборотными средствами, и семьи, которые откладывают на покупку, отпуск или просто хотят эффективно переждать период турбулентности.
Вывод, понятный каждому
Краткосрочные тенговые депозиты стали нормой нового времени. Это не компромисс, а стратегически выверенное решение: высокая ставка, короткий срок, полная защита.
TURBO Депозит Накопительный в Евразийском банке – наглядный пример того, как можно заработать без риска и без блокировки средств на долгие месяцы.
Тенге сегодня – не просто стабильная валюта, а самый доходный инструмент сбережения. А 44 800 тенге прибыли за 3 месяца с миллиона или 224 000 тенге с 5 миллионов – цифра, которую видит на экране каждый вкладчик.
Подробнее об условиях: eubank.kz. Евразийский банк: Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
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